Глава СКР потребовал доклад о ЧП в Дагестане, где погибла новосибирская туристка

Девушка погибла под завалами. Фото: СУ СКР по Республике Дагестан
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после ЧП на базе отдыха в Дагестане, где погибла туристка их Новосибирска. Напомним, трагедия произошла 11 сентября: бетонная стена на территории ГЭС в 5, 5 метрах возле базы отдыха в Чиркее рухнула на припаркованную перед ней машину. Постройка должна была удерживать грунт, но не выстояла из-за череды дождей. В машине находилась 23-летняя фотограф из Новосибирска, она погибла на месте. Во время случившегося пострадал также 26-летний парень, сидевший в машине.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. Представить доклад о первоначальных результатах расследования, — сообщили в СКР.
КП-Новосибирск рассказывала, что известно о погибшей девушке.
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