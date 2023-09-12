Глава СКР потребовал доклад о ЧП в Дагестане, где погибла новосибирская туристка

Девушка погибла под завалами. Фото: СУ СКР по Республике Дагестан

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после ЧП на базе отдыха в Дагестане, где погибла туристка их Новосибирска. Напомним, трагедия произошла 11 сентября: бетонная стена на территории ГЭС в 5, 5 метрах возле базы отдыха в Чиркее рухнула на припаркованную перед ней машину. Постройка должна была удерживать грунт, но не выстояла из-за череды дождей. В машине находилась 23-летняя фотограф из Новосибирска, она погибла на месте. Во время случившегося пострадал также 26-летний парень, сидевший в машине.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. Представить доклад о первоначальных результатах расследования, — сообщили в СКР.

КП-Новосибирск рассказывала, что известно о погибшей девушке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фотограф из Новосибирска погибла во время обрушение стены около ГЭС в Дагестане

Новосибирский фотограф погибла во время обрушения стены в Дагестане (подробнее).

«Поехала работать»: новосибирский фотограф погибла при обрушении стены в Дагестане

Новосибирский фотограф, погибшая при обрушении стены, работала в Дагестане (подробнее).

После гибели новосибирской туристки в Дагестане возбудили уголовное дело

После гибели фотографа из Новосибирска следователи возбудили уголовное дело (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber