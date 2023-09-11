После гибели новосибирской туристки в Дагестане возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели фотографа из Новосибирска около ГЭС в Дагестане. Фото: СУ СКР по Республике Дагестан

Следователи возбудили уголовное дело после гибели фотографа из Новосибирска около ГЭС в Дагестане. ЧП случилось 11 сентября: бетонная стена в 5, 5 метрах возле базы отдыха в Чиркее рухнула на рядом припаркованное авто. Постройка должна была удерживать грунт, но не выстояла из-за череды дождей. В машине находилась 23-летняя фотограф из Новосибирска, она погибла на месте. Во время случившегося пострадал также 26-летний парень, сидевший в машине.

— Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), — сообщили в СУ КР по Республике Дагестан.

КП-Новосибирск рассказывала, что 23-летняя сибирячка приехала в Дагестан вместе с группой других фотографов.

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