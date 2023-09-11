«Поехала работать»: новосибирский фотограф погибла при обрушении стены в Дагестане

Девушку придавило стеной. Фото: скриншот из видео СУ СК РФ по Республике Дагестан

Новосибирский фотограф погибла при обрушении стены в Дагестане. ЧП произошло днем 11 сентября в Буйнакском районе на территории Чиркейского водохранилища. Как сообщили в ГУ МВД России по Республике Дагестан, бетонные плиты упали на машину, в которой сидели люди. Девушка погибла, а ее спутник доставлен в районную больницу.

Известно, что погибшей 23 года. Она из Новосибирска, училась на журналиста и уже должна была закончить университет. По словам знакомых, в свободное от учебы время сибирячка писала стихи, увлекалась фотографией. По предварительной информации, девушка поехала в Дагестан работать.

- Они приехали с группой коллег-фотографов в Дагестан несколько месяцев назад, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Дагестан. – 26-летний парень доставлен в больницу с ушибами.

На месте работали спецслужбы. К делу подключился местный СК. Они уже начали по данному факту проверку.

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