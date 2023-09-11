Фотограф из Новосибирска погибла во время обрушение стены в Дагестане

Фотограф из Новосибирска погибла во время обрушения стены в Дагестане. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фотограф из Новосибирска погибла во время обрушения стены в Дагестане. ЧП случилось днем в понедельник, 11 сентября.

— Обрушилась подпорная стена на базе отдыха на территории Чиркейского водохранилища. По предварительной информации, в результате падения сооружения, высотой 5, 5 метров, построенной для удержания грунта, погибла 23-летняя жительница Новосибирска, — сообщили в МВД по Республике Дагестан.

Погибшая сибирячка приехала в Дагестан с группой фотографов из других городов несколько месяцев назад.

На месте завалов сейчас работают экстренные службы, а следователи начали проверку по данному факту.

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