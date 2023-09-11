В Новосибирске не будут обжаловать приговор уборщице за кражу сумки с 7 млн

Суд признал, что доказательств вины уборщицы недостаточно. Фото: Никита Манько / Предоставлено адвокатом

В Новосибирске прокуратура не собирается обжаловать приговор уборщице Айнагуль Борбуевой, которую оправдали по делу о краже сумки с 7 миллионами. Об этом КП-Новосибирск сообщил начальник уголовно-судебного управления прокуратуры региона Александр Власов.

Напомним, мигрантка нашла на улице чехол из-под ноутбука, через несколько дней в полицию подал заявление его владелец – местный бизнесмен. Предприниматель уверял, что внутри лежали семь миллионов рублей. Айнагуль взяли под стражу, она провела в СИЗО почти два года. Женщина пыталась доказать свою невиновность: она не отрицала, что взяла сумку, но уверяла, что та была без денег.

− Ее обвинили в краже сумки, в которой находилось семь миллионов рублей. Но в апелляции приговор был изменен, вышестоящий суд признал недостаточными доказательства того, что эти деньги похитила именно она, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Александр Власов. − У женщины действительно нашли чехол от ноутбука. То есть она забрала его, никаких мер для возврата чужой вещи не предприняла. Поэтому расценили, что она похитила только чехол. Ее осудили, выписали штраф. Но поскольку она уже находилась под стражей, это все было зачтено как наказание, ее освободили. Прокуратура не будет обжаловать приговор, поскольку мы полагаем, что это решение обоснованно.

Ранее КП-Новосибирск писала, что уборщица, оправданная за кражу 7 миллионов, будет требовать компенсацию.

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