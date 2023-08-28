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НовостиОбщество28 августа 2023 13:23

Александр Бастрыкин заинтересовался жалобами новосибирцев на массовую нехватку скорых

Глава Следственного комитета взял на контроль проверку
Галина СИМОНОВА
Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту жалоб жителей Новосибирской области на нехватку скорой помощи.

Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту жалоб жителей Новосибирской области на нехватку скорой помощи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту жалоб жителей Новосибирской области на нехватку скорой помощи.

— Сообщается о нехватке бригад для оказания экстренной помощи горожанам. Пациентам приходится ждать помощи по несколько часов. По доводам, озвученным в СМИ, следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка, — сообщили в СКР.

О ходе и результатах проверки доложат главе Следственного комитета России.

Ранее проверку по данному факту уже начала прокуратура.

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