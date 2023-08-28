Александр Бастрыкин заинтересовался жалобами новосибирцев на массовую нехватку скорых

Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту жалоб жителей Новосибирской области на нехватку скорой помощи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту жалоб жителей Новосибирской области на нехватку скорой помощи.

— Сообщается о нехватке бригад для оказания экстренной помощи горожанам. Пациентам приходится ждать помощи по несколько часов. По доводам, озвученным в СМИ, следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка, — сообщили в СКР.

О ходе и результатах проверки доложат главе Следственного комитета России.

Ранее проверку по данному факту уже начала прокуратура.

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