В минздраве опровергли информацию о массовом увольнении врачей «скорой» в Новосибирской области

В областном минздраве опровергли информацию о массовом увольнении врачей скорой помощи в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В областном минздраве опровергли информацию о массовом увольнении врачей скорой помощи в Новосибирске. В ведомстве отметили, что за 2023 год количество врачей не изменилось.
— С 1 января по 28 августа 2023 года количество врачей скорой помощи (с учетом принятых и уволенных) не изменилось. Количество фельдшеров скорой помощи снизилось на 2 человека, — сообщили в минздраве Новосибирской области.
На нехватку бригад и критические последствия из-за этого жаловались горожане. Однако, в минздраве также привели цифры, доказывающие, что за год не увеличилось количество смертей и домашних родов.
— За 7 месяцев 2023 года скорая помощь зафиксировала 68 домашних родов. За такой же период 2022 года — 78. Смертей в 2023 году — 4 302, за аналогичный период 2022 года — 5 087, — пояснили в ведомстве.
Еще в минздраве отметили, что количество вызовов на бригады скорой помощи также распределяется равномерно. В смену на бригаду приходится по 12-15 вызовов.
Тем временем, ситуацией уже заинтересовались следователи и прокуратура, ведомства начали проверку. Ее взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
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