В Новосибирске проводят проверку после массовых увольнений сотрудников скорой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске прокуратура проводит проверку после массовых увольнений сотрудников скорой. Ранее информация об этом появилась в СМИ.
– Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи, – сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирований.
Из-за увольнений сотрудники скорой заявили о дефиците кадров и нехватке бригад.
Ранее КП-Новосибирск писала, что к пенсионеру, подавившемуся шашлыком, скорая приехала с задержкой. Мужчина потом умер в реанимации, не приходя в сознание.
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