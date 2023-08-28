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НовостиОбщество28 августа 2023 3:42

В Новосибирске проводят проверку после массовых увольнений сотрудников скорой

В ведомстве установят причину происходящего
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске проводят проверку после массовых увольнений сотрудников скорой.

В Новосибирске проводят проверку после массовых увольнений сотрудников скорой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске прокуратура проводит проверку после массовых увольнений сотрудников скорой. Ранее информация об этом появилась в СМИ.

– Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи, – сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирований.

Из-за увольнений сотрудники скорой заявили о дефиците кадров и нехватке бригад.

Ранее КП-Новосибирск писала, что к пенсионеру, подавившемуся шашлыком, скорая приехала с задержкой. Мужчина потом умер в реанимации, не приходя в сознание.

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