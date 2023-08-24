Под Новосибирском умер пенсионер, который подавился шашлыком и впал в кому

Под Новосибирском умер мужчина, который подавился шашлыком. Фото: Дина Иванова

В Искитиме Новосибирской области умер пенсионер, который подавился шашлыком и впал в кому. ЧП случилось в начале августа. Как рассказывали очевидцы, к нему вовремя не доехала «скорая».

- Он умер 20 августа, не приходя в сознание, - подтвердила КП-Новосибирск соседка умершего по даче.

Напомним, инцидент случился СНТ «Зеленый луг». 68-летний мужчина подавился куском мяса. Родные сразу вызвали врачей. От мгновенной смерти мужчину спас другой дачник - применил прием Геймлиха. «Скорую» же ждали не меньше часа после вызова. Когда они приехали, пенсионер уже был без сознания.

«Упал на землю и не дышал»: под Новосибирском пенсионер подавился шашлыком и впал в кому

Под Новосибирском пенсионер подавился шашлыком и впал в кому (подробности)

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