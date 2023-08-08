«Упал на землю и не дышал»: под Новосибирском пенсионер подавился шашлыком и впал в кому

Пенсионер подавился куском мяса в 5 см. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП случилось в СНТ «Зеленый луг» в Искитимском районе: 68-летний дачник подавился шашлыком и впал в кому.

- Это наш сосед, 5 августа он подавился куском мяса размером около 5 сантиметров. Родные пытались оказать первую помощь, но из-за размера застрявшего куска это не получилось. Сразу вызвали «скорую», пенсионер упал на землю и не дышал. Его спас молодой парень, 30-35 лет, тоже дачник. Он применил прием Геймлиха, мужчина наачл дышать, – сообщила КП-Новосибирск соседка потерпевшего.

По данным очевидцев, машина «скорой помощи» приехала через час после вызова и забрала пенсионера без сознания в Искитимскую ЦРБ.

- Родственники сообщили, что мужчина в реанимации, находится в состоянии комы, возможно – медикаментозной. Врачи извлекли кусок мяса. Если бы не первая помощь от молодого парня, то сосед бы не выжил, – рассказала КП-Новосибирск дачница СНТ «Зеленый Луг».

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