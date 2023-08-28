Глава СКР поручил доложить ему о смертях и травмах младенцев в больницах Новосибирской области

Александр Бастрыкин поручил доложить ему об уголовных делах по факту смертей и травм младенцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об уголовных делах по факту смертей и травм младенцев в больницах Новосибирской области.

— В СМИ вновь опубликован материал, в котором обсуждается ход расследования уголовных дел по фактам гибели двух новорожденных и травмирования младенца в одном из новосибирских роддомов. Потерпевшие по этим делам высказывают сомнения относительно перспектив дальнейшего расследования из-за результатов проведенных экспертиз, — сообщили в СКР.

Следственный комитет по Новосибирской области сейчас расследует дело по факту гибели двух младенцев в одном из роддомов. Также органами недавно было прекращено дело по факту перелома черепа новорожденной девочки в роддоме. Это вызывало большой общественный резонанс.

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