«У внучки сломан череп, но никто не виноват?»: за падение младенца на пол в новосибирском роддоме никого не накажут

Новосибирский роддом, где новорожденная сломала череп, не накажут. Фото: предоставлено бабушкой ребёнка, Екатериной.

История с девочкой Мариэль, сломавшей череп в новосибирском роддоме, тянется больше года. Напомним, она пострадала при рождении – выпала вниз головой на бетонный пол. За то, что произошло с малышкой, никто так и не ответил. По всем экспертизам, проведенным по делу, вины врачей не нашли. Сперва эксперты заявили, что произошло ЧП из-за стремительных родов матери. Теперь же пришли к выводу, что девочка, вероятно, вообще не падала на пол. Подробнее об этом – в материале КП-Новосибирск.

«УПАЛА, СО СЛОВ МАТЕРИ…»

Мариэль родилась в июле 2022. Мама ребенка Эмилия рассказывала, что врач-акушер, принимавшая роды, не оказала ей своевременной помощи. В результате чего новорожденная девочка упала вниз головой на бетонный пол. После огласки ЧП в СК возбудили уголовное дело. Однако экспертиза показала – вины врачей в случившемся нет. Специалисты пришли к выводу, что девочка пострадала в результате стремительных родов матери.

После была еще одна экспертиза. В ней комиссия вновь указала на стремительные роды молодой мамы. И не нашла ошибок в действиях врачей. После очередной огласки истории в дело вмешался глава СК Александр Бастрыкин. А материалы направили на новую экспертизу. Ее результаты еще больше шокировали родственников малышки:

– Там говорится, что перелом ребенок получил во время прохождения через родовые пути. То есть, даже если у нас будет видео, на котором видно падение ребенка, это ничего не поменяет. Ведь, по мнению экспертов, ребенок падал уже с переломами, – рассказала КП-Новосибирск бабушка Мариэль.

В документах, которые есть в распоряжении редакции, говорится, что травмы - переломы правой и левой теменных костей, гематому теменно-затылочной области - девочка получила в родовых путях.

– Травмы образовались в результате чрезмерной деформации головки ребенка во время быстрого прохождения в родовых путях во время стремительных родов, – сообщают в документе эксперты.

Также они ставят под сомнение результаты МРТ, и, более того, факт падения ребенка на пол:

– Комиссия не находит достаточного подтверждения диагнозу: ЗЧМТ, ушиб головного мозга, закрытый линейный перелом правой теменной кости, гематома в области перелома. Так как этот диагноз не обоснован клиническими данными и результатами инструментальных исследований. Является необъективным. Основанным исключительно на анамнезе заболевания, воспроизведённого матерью ребенка, «со слов матери, ребенок упал на пол во время родов». То есть диагноз основан на субъективных обстоятельствах происшествия, – уверены эксперты.

А еще специалисты вновь подчеркивают, что помощь роженице оказали профессионально, и никаких ошибок врачи во время родов не допустили.

«МЫ ОТЧАЯЛИСЬ»

Екатерина, бабушка Мариэль, указывает на несколько спорных моментов в экспертизе:

– В экспертизе умалчивают о ряде факторов. К примеру, не отвечают на вопрос про разрыв пуповины, не упоминают показания других рожениц. Не акцентируют внимание на том, что показания медработников разнятся. Мы, конечно, можем сделать платную экспертизу. И, вероятно, получить с роддома компенсацию. Но разве это загладит то, что там произошло? В деньгах я не нуждаюсь, а призвать к ответственности, похоже, никого не выйдет. Мы в отчаянии!

КАК СЕЙЧАС МАЛЫШКА

Недавно Мариэль исполнился год. Конечно, девочка не помнит о том, какой ужас пережила в момент рождения. Но травма, похоже, дает о себе знать: по словам Екатерины, у Мариэль есть проблемы со зрением:

– Есть проблема со зрением, не знаю, насколько это связано с тем, что произошло, но зрение низкое, отправили к окулисту. Внучку будут наблюдать и обследовать, – поделилась женщина.

Мариэль недавно исполнился годик.Фото: предоставлено бабушкой ребенка, Екатериной.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что в этом же роддоме, где пострадала Мариэль, умерли 2 младенца. И все три трагедии произошли в смену одного врача. По всем случаям возбуждены уголовные дела. Также к ситуации подключился председатель СК РФ Александр Бастрыкин:

– Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе и промежуточных результатах расследования указанных уголовных дел, – сообщает Следственный комитет РФ.

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