В Новосибирске снесли дом на Линейной, 39, где взорвался газ

В Новосибирске снесли дом на улице Линейной, 39, где 9 февраля взорвался газ. Фото: Вячеслав АШУРКОВ/Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске снесли дом на улице Линейной, 39, где 9 февраля взорвался газ. Напомним, трагедия унесла жизни 15 человек, в числе погибших — двухлетняя девочка. По версии следствия, причиной трагедии стала утечка газа из-за установленного некачественного лжегазовщиками. Под следствием находятся двое подозреваемых.

Здание полностью снесли. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Работы по сносу пятиэтажки, которая после взрыва осталось без подъездов посередине, начались в июне и завершились, как и планировалось, в августе. После сноса здания строители уберут оттуда мусор и благоустроят территорию, но что именно появится на месте жилого дома пока неизвестно. Местные жители предлагали разбить там аллею памяти.

Жителей взорвавшегося дома расселили в другое жильё за счёт средств Резервного фонда областного правительства. На это было направлено 363, 5 миллиона рублей.

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