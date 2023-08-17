В Новосибирске снесли дом на Линейной, 39, где взорвался газ

В Новосибирске снесли дом на улице Линейной, 39, где 9 февраля взорвался газ. Фото: Вячеслав АШУРКОВ/Вадим АЛЕКСЕЕВ
В Новосибирске снесли дом на улице Линейной, 39, где 9 февраля взорвался газ. Напомним, трагедия унесла жизни 15 человек, в числе погибших — двухлетняя девочка. По версии следствия, причиной трагедии стала утечка газа из-за установленного некачественного лжегазовщиками. Под следствием находятся двое подозреваемых.
Здание полностью снесли.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Работы по сносу пятиэтажки, которая после взрыва осталось без подъездов посередине, начались в июне и завершились, как и планировалось, в августе. После сноса здания строители уберут оттуда мусор и благоустроят территорию, но что именно появится на месте жилого дома пока неизвестно. Местные жители предлагали разбить там аллею памяти.
Жителей взорвавшегося дома расселили в другое жильё за счёт средств Резервного фонда областного правительства. На это было направлено 363, 5 миллиона рублей.
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