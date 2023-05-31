В мэрии Новосибирска озвучили сумму, направленную жителям взорвавшегося дома на Линейной, 39

В феврале пятиэтажку на Линейной, 39 признали аварийной. Фото: Никита МАНЬКО

Стала известна сумма, которую направили на расселение жильцов взорвавшегося дома на Линейной, 39 и оказание пострадавшим социальной помощи. Эту тему подняли в ходе 26-той сессии Совета депутатов Новосибирска в среду, 31 мая.

Перед собравшимися выступил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Александр Веселков.

− За счет средств Резервного фонда правительства Новосибирской области Новосибирску выделены деньги на переселение граждан из многоквартирного жилого дома по улице Линейная, 39 и оказание социальной помощи лицам, пострадавшим в результате взрыва – всего 363,5 миллиона рублей, − сообщил Александр Веселков.

Жителей разрушенного после взрыва дома на Линейной, 39 расселят до 2024 года. В феврале пятиэтажку признали аварийной.

Напомним, ЧП произошло 9 февраля 2023 года – в доме взорвался газ и уничтожил два подъезда. Погибли 14 человек.

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