Жителей разрушенного после взрыва дома на Линейной, 39 расселят до 2024 года

Жителей разрушенного дома на Линейной будут расселять до 2024 года включительно. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске дом на Линейной, 39, разрушенный взрывом, признали аварийным. Постановление подготовили еще 13 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал его накануне.

С постановлением мэра уже ознакомились жители Линейной, 39. Фото: Мэрия Новосибирска.

В документе указано, что дом будут расселять до 2024 года включительно. Жильцы волнуются, что в соответствии с постановлением будут ждать новые квартиры два года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что дом на Линейной не подлежит восстановлению. ЧП произошло 9 февраля 2023 года – в пятиэтажке взорвался газ и уничтожил два подъезда. Погибли 14 человек.

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