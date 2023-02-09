В Новосибирске не будут восстанавливать рухнувшие подъезды пятиэтажки на Линейной, 39

В Новосибирске расселят жильцов дома на Линейной, 39, но восстанавливать здание не будут. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске жителям рухнувшей из-за взрыва газа пятиэтажки на Линейной, 39 предоставят жилье в аварийном фонде. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

– Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса – это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, – сообщил глава региона.

Также Травников заверил, что решение о дальнейшем переселении уже принято. Жителей разрушенного дома расселят в аварийный жилищный фонд. Средства на это городу направят из резервов облправительства.

Этой ночью пострадавшие тоже не будут ночевать на улице или в школе, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

– Люди будут размещены в маневренном фонде, социальных центрах, муниципальной гостинице «Северная», – сообщил глава города.

Напомним, в доме прописаны 117 человек, пострадали 11, умерло 2. Известно, что некоторые из жильцов сдавали квартиры.

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