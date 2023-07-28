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НовостиОбщество28 июля 2023 11:51

В Новосибирском МЧС назвали сроки закрытия спасательных постов на пляжах

Они будут работать до окончания купального сезона
Светлана НИКУЛИНА
Спасатели будут дежурить на пляжах до закрытия купального сезона.

Спасатели будут дежурить на пляжах до закрытия купального сезона.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спасательные посты на пляжах Новосибирской области будут работать до тех пор, пока открыт купальный сезон. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС России по региону генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

- Конкретной даты закрытия спасательных постов нет. Спасатели будут дежурить на пляжах, пока погода и желание людей купаться соответствуют друг другу, - отметил Виктор Викторович. - Обычно купальный сезон завершается в конце августа-начале сентября.

Уточним, на официальных пляжах ежедневно дежурят спасатели. Благодаря этому за последние пять лет здесь не произошло трагических случаев.

- В регионе 469 мест неорганизованного отдыха. На 68 из них - где наибольший рис происшествий - выставили дополнительные спасательные посты, - уточнил глава регионального МЧС.

Он также отметили, что в области будут открыты еще несколько пляжей – в местах, «где чистое дно, безопасная скорость течения и состояние воды, соответствует санитарным нормам».

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