В Новосибирском МЧС назвали сроки закрытия спасательных постов на пляжах

Спасатели будут дежурить на пляжах до закрытия купального сезона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спасательные посты на пляжах Новосибирской области будут работать до тех пор, пока открыт купальный сезон. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС России по региону генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

- Конкретной даты закрытия спасательных постов нет. Спасатели будут дежурить на пляжах, пока погода и желание людей купаться соответствуют друг другу, - отметил Виктор Викторович. - Обычно купальный сезон завершается в конце августа-начале сентября.

Уточним, на официальных пляжах ежедневно дежурят спасатели. Благодаря этому за последние пять лет здесь не произошло трагических случаев.

- В регионе 469 мест неорганизованного отдыха. На 68 из них - где наибольший рис происшествий - выставили дополнительные спасательные посты, - уточнил глава регионального МЧС.

Он также отметили, что в области будут открыты еще несколько пляжей – в местах, «где чистое дно, безопасная скорость течения и состояние воды, соответствует санитарным нормам».

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