В областном МЧС назвали районы, где чаще всего тонут новосибирцы в 2023 году

Новосибирцы чаще всего тонут на диких пляжах. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В МЧС НСО назвали районы, где в этом году чаще всего тонут новосибирцы. Об этом сообщил начальник ведомства, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

- Чаще всего люди гибнут в местах одиночного купания: заходят в воду там, где оказались в определенный момент. В Новосибирске три диких пляжа, где массово отдыхают люди и почти ежегодно происходят случаи гибели: котлован Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе, берег реки Иня в Первомайском, береговая линия Новосибирского водохранилища за пределами пляжей парка «У моря Обского» в Советском районе. За городом особую опасность представляют места отдыха на Бердском заливе и реке Бердь, - перечислил Виктор Викторович.

С начала сезона много новосибирцев утонуло в Новосибирском, Тогучинском, Куйбышевском и Черепановском районах.

- По детской гибели наихудшая обстановка в Новосибирском районе. Это связано с приграничным положением с городом - многие едут на отдых именно туда, - пояснил начальник областного МЧС.

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