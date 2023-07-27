В Новосибирской области поиски мужчины, выпавшего с гидроцикла в Обском море, завершились трагедией

Мужчину, выпавшего с гидроцикла в Обском море, нашли погибшим. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Новосибирской области завершены поиски новосибирца, упавшего с гидроцикла в Обское море. Об этом сообщили в областном МЧС в четверг, 27 июля. Его поиски шли четверо суток.

- К сожалению, новосибирец обнаружен без признаков жизни на поверхности водоёма и передан сотрудникам правоохранительных органов. Спасательного жилета на нём не было, - сообщили в областном МЧС.

Поскольку спасатели не знали точного места исчезновения новосибирца, им пришлось обследовать более 46 квадратных метров акватории и прибрежной зоны на катере, а также 68 900 квадратных метров дна водохранилища на глубине до 6 метров при 13 водолазных спусках

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