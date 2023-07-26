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НовостиПроисшествия26 июля 2023 6:25

К поискам мужчины, упавшего с гидроцикла на Новосибирском водохранилище, подключились водолазы

Под Новосибирском третьи сутки ищут мужчину, упавшего с гидроцикла в Обском море
Анастасия ХРОМЫХ
Пропавшего на Новосибирском водохранилище мужчину ищут водолазы.

Пропавшего на Новосибирском водохранилище мужчину ищут водолазы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бердске водолазы подключились к поискам мужчины, который упал с гидроцикла на Новосибирском водохранилище и пропал. Сибиряка ищут уже третьи сутки, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля. С тех пор судьба местного жителя неизвестна.

В поисках участвуют полицейские и спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России.

− Поисковые работы осложняются отсутствием точного места падения в воду потерпевшего. Водолазы работают по приблизительным координатам, − рассказали в МЧС.

Спасатели тщательно осмотрели акваторию и прибрежную зону на площади 30 метров квадратных. Также было проведено восемь водолазных спусков. В общей сложности водолазы обследовали около 30 тысяч метров дна.

В среду поисковые работы продолжились.

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