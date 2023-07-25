В Обском море несколько дней ищут выпавшего за борт гидроциклиста

Поиски гидроциклиста пока безуспешны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Новосибирском водохранилище утонул гидроциклист. Трагедия произошла в воскресенье в Бердске, в районе пляжа «Бумеранг».

- 39-летний мужчина упал в воду во время прогулки на гидроцикле. Выплыть самостоятельно он не смог. Водолазная группа два раза выезжала на его поиски, но пока безуспешно, - сообщает «Свидетель Бердск» со ссылкой на заместителя начальника Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимира Деркача.

Поисковые работы осложняются тем, что спасатели не знают точного места, где мужчина упал в воду: водолазы работают по приблизительным координатам.

Напомним, в конце прошлой недели бердские водолазы нашли на озере в Черепановском районе тело 24-летнего парня – его подняли с семиметровой глубины. Молодой мужчина прыгнул с мостика в воду и больше не вынырнул.

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