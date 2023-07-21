Прыгнул с мостика и больше не вынырнул: новосибирские водолазы нашли утонувшего парня на 7-метровой глубине

Водолазы искали тело парня 2 часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Черепановском районе утонул 24-летний парень. Трагедия произошла на озере, недалеко от поселка Пушное.

– 19 июля на берегу отдыхала компания: загорали, купались, выпивали, прыгали с самодельного пирса. Один из парней в очередной раз разогнался по настилу мостика и прыгнул в воду. Больше пловец не вынырнул, – сообщает «Свидетель Бердск». – Друзья пытались найти его самостоятельно, но не смогли.

На следующий день на озеро выезжали водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. Неглубокое на первый взгляд озеро имеет много сюрпризов и виде многочисленных ям и холодных родников.

Погибшего парня искали два часа. Его тело достали с семиметровой глубины. В причинах смерти будут разбираться судмедэксперты.

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