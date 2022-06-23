В Новосибирске из реки Иня достали тело утонувшего мальчика. Фото: предоставлено очевидцами.
Утром в четверг, 23 июня, из Ини достали тело утонувшего мальчика. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
– В воде найден труп ребёнка 2011 года рождения. По факту случившегося проводится проверка, – уточнили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
Ранее «Комсомолка» писала, что трагедия произошла в микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, ребёнок играл с друзьями в прятки, нырнул и скрылся под водой. На месте работали водолазы и спасатели.
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