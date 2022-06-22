«Играл с друзьями в прятки, нырнул — и все»: в Новосибирске 9-летний мальчик утонул в реке Иня

На реке Иня утонул 9-летний мальчик. Фото: предоставлено очевидцами

В микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска произошла очередная трагедия на воде. В среду, 22 июня, там на реке Иня утонул 9-летний мальчик. Об этом КП-Новосибирск рассказали местные жители.

— Насколько я поняла, мальчик играл с друзьями в прятки, нырнул — и все… Место там очень опасное, в прошлом году уже была трагедия. Не знаю, почему дети продолжают туда ходить, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Тело ребенка ищут водолазы и спасатели. Фото: предоставлено очевидцами

Сейчас к месту ЧП уже прибыли водолазы и спасатели, они начали обследовать местность.

— Как мне рассказали, воспитывает мальчика один папа, их вообще пять детей в семье, — рассказала КП-Новосибирск женщина.

На месте работают также правоохранители. Фото: предоставлено очевидцами

В областном Следственном комитете КП-Новосибирск сообщили, что тело мальчика еще не найдено. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, в прошлом году тут случилась похожая трагедия. В Ине утонул 7-летний ребенок. По словам очевидцев, мальчик отправился купаться вместе с друзьями, но не смог справиться с течением.

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На месте ЧП работают водолазы, а следователи уже начали проверку (подробнее).

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