«Был без присмотра взрослых»: под Новосибирском утонул 13-летний мальчик

В реке Иня в Новосибирском районе утонул 13-летний мальчик.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В реке Иня в Новосибирском районе утонул 13-летний мальчик. Трагедия произошла накануне, 27 июля.
По словам начальника ГУ МЧС России по региону Виктора Орлова, все случилось на территории Новолуговского сельсовета в СНТ «Огонек».
− Мальчик утонул в месте одиночного купания. Он был без присмотра взрослых, − подчеркнул Виктор Орлов.
Сегодня около полудня тело школьника нашли спасатели. Следователи организовали проверку по данному факту.
− По факту обнаружения тела мальчика 13 лет следственными органами проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, − сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по НСО.
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