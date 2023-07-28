На Новосибирском водохранилище рыбак нашел тело утонувшего мужчины

Тело утонувшего мужчины обнаружил в воде рыбак. Фото: скриншот видео "Свидетель. Бердск".
Страшную находку обнаружил утром 28 июля бердский рыбак на Новосибирском водохранилище. Подробности сообщили местные СМИ.
- Проходил на своей лодке мимо острова Умовский, который в народе называют Хреновый, как вдруг увидел в воде тело человека. Выглядело все довольно жутко, - признался бердчанин Николай журналистам издания «Свидетель. Бердск».
О находке рыбак сообщил спасателям Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они достали тело погибшего мужчины из воды и передали его сотрудникам полиции, которым предстоит выяснить личность утонувшего и причины трагедии.
Напомни, река Бердь и Берский залив попали в список опасных водоемов. По информации МЧС НСО, там часто тонут люди.
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