В Новосибирской области количество утонувших выросло на 40%

С начала лета на водоемах Новосибирской области утонули 45 человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этом году на водоемах НСО уже погибли 45 человек. Семь из них – дети, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

– 45 происшествий с начала сезона – это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом половина трагедий произошла при заходе в воду в местах одиночного купания или неорганизованного отдыха, – сообщил Орлов. – 64% случаев произошли в местах, необорудованных для купаний. 12 человек утонули в состоянии алкогольного опьянения. Дети гибли, потому что были без родителей или они упустили их из вида.

В МЧС уточнили, что в регионе открыты 23 пляжа (в прошлом году их было 19),11 из которых с открытым доступом, остальные находятся на базах отдыха и в детских оздоровительных лагерях.

– В Новосибирской области 469 мест неорганизованного отдыха. На 68 – где наибольший риск происшествий – выставили дополнительные спасательные посты, – уточнил глава ведомства. – Увеличение количества пляжей возможно. Мы будет настаивать на их открытии в местах, где чистое дно, безопасная скорость течения и состояние воды соответствует санитарным нормам.

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