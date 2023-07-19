«Окончила школу, на работу не берут»: стало известно, как сложилась жизнь девочки, родившей дочку в 14 лет

Школьница растила дочку в ветхом бараке, сейчас переехала. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске школьница с Первомайки родила дочку в 14 лет — спустя два года она окончила школу и растит ребенка. Бабушка девочки рассказала о планах молодой мамы:

- Валя* в прошлом году закончила школу, получила аттестат за 9 классов. Будет поступать, раньше хотела быть ветеринаром, потом идти на штукатура-маляра. Мы ее отправим на профессиональные курсы, например, на парикмахера. Ищет работу, но ей не дают — нет 18-ти лет Родственники нам помогают: бытовая техника есть, только духовки не хватает — рассказала КП-Новосибирск бабушка девочки.

Бабушка научила девочку быть заботливой матерью и опека оставила семью в покое. Фото: Никита МАНЬКО

Семиклассница Варя* забеременела от 24-летнего Паши в 2019 году — парень бросил ее беременную, а затем оказался в СИЗО за кражу из магазина. Суд добавил ему 4 года колонии за связь с несовершеннолетней, хотя девочка и ее семья простила Пашу. Отец ребенка одумался и стал звонить, писать девочке, обещая исправиться и сыграть свадьбу.

Отец ребенка (слева) обещал исправиться когда выйдет из колонии. Фото Соцсети // Никита МАНЬКО

- Отец ребенка выйдет только в следующем году. Внучка сидит с ребенком 24 часа в сутки, я помогаю. Мы сейчас живем по другому адресу, сняли частный дом. На передаче «Мужское/Женское» про скандальную мать Паши показали бардак у нас в квартире. А мы жили в трехкомнатной квартире, и в одной из комнат был склад вещей, там не убирались. После этого нам пришлось съехать, - рассказала КП-Новосибирск бабушка девочки.

Репортаж о жизни школьницы, которая в 14 лет родила дочку, в ближайшее время выйдет на сайте «Комсомольской правды».

*Имя девочки изменено

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