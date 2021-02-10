В Новосибирске 14-летняя школьница Варвара Ч. (имя публикуем с разрешения ее опекунов — Ред.) родила девочку. Сейчас молодая мама и новорожденная в больнице. А их родственники в растерянности — у них были 9 месяцев, чтобы подготовить жилье для малышки, но кажется, что они спохватились только сейчас. После того, как опека пригрозила: ребенка вам не отдадим из-за антисанитарии в квартире.С другой стороны соцслужбы попытались и помочь семье: подарили им коляску, детскую кроватку. Сейчас все зависит от отца Вари, если он закодируется, найдет работу и отремонтирует для дочки и внучки комнату, то будет с ними. Если нет, то и Варя, и ее дочь попадут в приют. Подробнее об этой ситуации — в материале КП-Новосибирск.«БАБА, ВЫЗЫВАЙ СКОРУЮ, Я РОЖАЮ!»Варя должна была родить в конце февраля. Но роды случились раньше на две недели. О том, как это произошло, нам рассказала бабушка школьницы:— Варя весь день ходила и болела. А вечером подбегает: «Баб, вызывай скорую, я сейчас рожу», то есть поняла, что рожает. Врачи приехали быстро, мы живем всего в 10 минутах от роддома №7. И все было очень стремительно. Ее забрали, а через минут 20 она уже родила. Так, правнучка у меня и появилась, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Нестерова.Пенсионерка говорит, что ребенок — здоровый, «патологий, кроме общей недоношенности нет». Но малышку, так как появилась на свет раньше срока, поместили в специальный бокс для слабеньких детей. Варвара тоже остается в больнице. К ней не пускают даже близких. С корреспондентом КП-Новосибирска она общалась по телефону:— Все хорошо прошло, сижу одна в палате, соседку мою выписали. У меня тут все есть, еда и все нужное, папа мне принес передачку. Что касается дочки, то я всего один раз малышку нормально видела, потом ее забрали в реанимацию. На руки в палату не дают, но я хожу к ней туда, кормлю, — рассказала КП-Новосибирск Варвара. — Врачи говорят, что заберут ребенка в перинатальный центр на две недели. А меня наоборот - выпишут дня через два.Варвара, кажется, еще не понимает, что ее и ребенка могут разлучить.КТО ОТЕЦ РЕБЕНКА? И ЧТО С НИМ?А что с отцом новорожденной девочки? Беременность несовершеннолетней подружки для 22-летнего соседа Павла обернулась новым тюремным сроком. На днях парня должны перевести из СИЗО №1 в одну из колоний.— Звонила мать Паши, поздравила нас с рождением девочки. Паша говорил ,что письмо написал Варе, но только мы его не видели. Как и самого папашу этого не видели. Его еще в сентябре прошлого года арестовали за кражу, тогда дали два года колонии. И вот недавно, в феврале, его осудили по статье за половое сношение с малолетней, добавили еще четыре года. Он не скоро увидит свою дочку, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Нестерова, бабушка школьницы.«ВЫ ПЬЕТЕ И НЕ РАБОТАЕТЕ!»Но больше всего пенсионерку волнует, что ребенка может не увидеть и ее внучка. Именно Людмила Нестерова пыталась стать опекуном для новорожденной девочки, но опека дала понять, что против. Виной тому условия, в которых живет эта многодетная, бедная и, будем честны, ленивая семья. Потолки в трещинах, обои местами порваны, повсюду хлам из вещей и одежды. Отец Варвары оправдывается:— Это мы делали уборку и ремонт, освобождали комнату для Вари, поэтому все вещи оттуда убирали, вот все и валяется. А так — купили линолеум, новый унитаз — вот только денег на сантехника нет, чтоб поставить его, — признался КП-Новосибирск Дмитрий, отец восьмиклассницы.В квартире, которая находится в аварийном доме, готовят на печи, топят ее углем, только вот воду греть не в чем — нужен новый бак. Среди бардака стоит чистенькая детская коляска, разобранная детская кроватка с матрацем, ванночка для купания ребенка — это подарки от соцслужб.— В опеке говорят: «Вы пьете, не работаете». А это сколько денег на дорогу надо, чтобы ездить в центр и работать? Туда и обратно две пересадки, — оправдывается Дмитрий. — Ну да, на курево еще надо. И вот замучили этими претензиями, но в субботу кодироваться все-таки поеду, ради новорожденной внучки, ради Варьки. Может, в этот же роддом дворником устроюсь, если возьмут. Или на биржу, как безработный встану, буду получать деньги и им помогать.НАДЕЮТСЯ НА МАТКАПИТАЛСама Варя мечтает получить маткапитал и вырваться из барака, где живет с бабушкой, отцом, братом и сестрой. Она хочет купить свою комнату и жить с ребенком отдельно от семьи. Перед глазами уже есть положительный пример — старшая сестра Вари Евгения в 19 лет съехала от отца с бабкой и тоже родила. Девушка живет с мужем, ежемесячно получает пособий - более 17 тысяч рублей, пока находится в декрете. Бабушка строит планы, что всей большой семьей они соберут деньги и Варе на квартиру.— Варя получит маткапитал, у меня есть маткапитал, который на старшую Женю платили. Средняя сестра Ксюша, если родит, тоже сказала, что откажется от маткапитала для младшей сестры. И вот так мы купим Варе комнату, заживет она счастливо. Только бы опеку над правнучкой дали, — наивно рассуждает пенсионерка.Как стало известно КП-Новосибирск, окончательное решение в опеке еще не приняли. Они дали семье две недели на уборку и ремонт. Пока же новорожденная девочка останется в перинатальном центре. Соцслужбы признаются, что разлучать мать и малышку им бы не хотелось, но все тут зависит от взрослых, которые, кажется, сами ведут себя как дети.В аппарате уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области заверили, что администрация Первомайского района также оказывает комплексную социальную помощь семье, помогает оформить документы, льготы и пособия. Но не чиновники же должны установить унитаз, сложить вещи и прибраться в квартире?— После выписки несовершеннолетней и ее дочери из медицинского учреждения органами опеки и попечительства будет оказано содействие в оформлении всех необходимых документов на новорожденную. Вопрос об изъятии новорожденной из семьи пока не ставился, — прокомментировала КП-Новосибирск детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко. — Принимаются все возможные меры на сохранение права ребенка жить и воспитываться в семье, с мамой.КП-Новосибирск следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске 14-летняя школьница родила дочку от соседа: ребенка грозится забрать опекаСоцработники хотят разлучить юную мать с новорожденной из-за антисанитарии в квартире (подробнее)«Буду рожать на улице»: беременная 14-летняя школьница боится, что чиновники отберут у нее ребенкаВосьмиклассница и вся ее семья живут без документов, прописки и денег. Опека проглядела проблемную ячейку общества, а теперь грозится разрушить ее (подробнее)«Нас теперь не выселят!»: после публикации «КП» беременной 14-летней школьнице сделали временный паспорт и дали денегЖизнь многодетной семьи, где восьмиклассница ждет ребенка от соседа-рецидивиста, начала немного налаживаться. 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