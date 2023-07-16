Глава СКР Бастрыкин поручил доложить ему о нападении пенсионерки на школьницу в новосибирском супермаркете

Женщина толкнула девочку в витрину. Фото: Кадр из видео/ СУ СКР по НСО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке по факту инцидента, произошедшего в Новосибирском супермаркете. Напомним, там пенсионерка ударила по голове 9-летнюю девочку: школьница не удержалась на ногах и стукнулась носом об витрину. Случившееся попало на запись камеры видеонаблюдения.

— Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области доложить о ходе проводимой процессуальной проверки, — сообщили в СКР.

Когда отец школьницы пришел в магазин, чтобы разобраться, женщина стала странно себя вести и угрожать мужчине. Они с дочерью сняли побои и обратились в полицию. Сейчас следователи разыскивают женщину, запечатленную на видео.

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