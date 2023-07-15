«Дочь разбила нос об витрину»: в Новосибирске пенсионерка ударила школьницу в магазине

В Новосибирске пенсионерка ударила в магазине 9-летнюю девочку. Фото: Кадр из видео/"Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске пенсионерка ударила в магазине 9-летнюю девочку. Инцидент произошел в супермаркете на улице 1905 года, 87. О случившемся в соцсетях рассказал отец ребенка.

— Моя девятилетняя дочь со своей подругой зашли в магазин за вкусняшками, стояли, выбирали. Прервала процедуру женщина возрастом 60+. Ударила дочь ладонью по затылку и от удара она ударилась носом об витрину. В результате ушиб переносицы и ссадина. Девочки естественно испугались, дочь вся в слезах, убежали с магазина. Она сразу позвонила мне. Я работаю рядом с домом и в это время шел домой на обед: встретились, она все рассказала, — написал отец девочки в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Я пошел в магазин, женщина тогда стояла на кассе. Когда увидела нас, стала кричать: «Попробуй только тронь меня! Я тебя убью, и мой сын тебя закопает, он работает на кладбище». Угрозы сопровождались трехэтажным матом. Я ее трогать не собирался, хотел выяснить, зачем бьет детей. У женщины была продуктовая сумка, в процессе угроз она засунула в неё руку и, как мне показалось, пыталась что-то достать. В этот же день мы сняли побои и написали заявление в полицию.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали произошедшее.

— В полицию поступило заявление законного представителя 9-летней девочки по факту нанесения ей телесных повреждений в одном из магазинов Железнодорожного района. Родителям девочки выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, чтобы установить степень вреда здоровью, — отметили в полиции. — Полицейские устанавливают личность женщины и все обстоятельства произошедшего.

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