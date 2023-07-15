Следователи начали проверку после того, как в Новосибирске пенсионерка ударила школьницу в магазине

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как в супермаркете пенсионерка ударила школьницу по голове.

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как в супермаркете пенсионерка ударила школьницу по голове. Произошел инцидент 7 июля: женщина толкнула девочку, отчего та налетела на стеллаж с продуктами и повредила себе нос.

— В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, после этого будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.

Проверку по данному факту проводит также полиция. Отец пострадавшей девочки написал заявление в тот же день.

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