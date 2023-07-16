В Новосибирске следователи разыскивают женщину, которая толкнула 9-летнюю девочку в супермаркете

Девочка получила ушибы и ссадины. Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске 50- летняя женщина толкнула 9-летнюю девочку в супермаркете. Следователи опубликовали видео случившегося и объявили подозреваемую в розыск:

9-летняя девочка находилась в одном из магазинов Железнодорожного района, где к ней подошла женщина и толкнула. Мама девочки рассказала, что дочь получила ушиб переносицы и ссадины.

В настоящее время следствие устанавливает личность женщины которая изображена на видеозаписи.

-Предполагаемый возраст женщины 50-55 лет, славянской внешности, рост около 160 см, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи просят очевидцев сообщить информацию по номерам: просьба позвонить по номеру: 8 (383) 203-57-39, 8 (383) 201-29-34, 8-53-788-25-46, 8-913-989-00-77. Конфиденциальность гарантируется.

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