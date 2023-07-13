Следователи начали проверку после падения самолета в Новосибирске. Фото: Восточный межрегиональный СУ СКР на транспорте
В Новосибирске следователи начали проверку после падения легкомоторного самолета Cessna 172. Напомним, воздушное судно жестко приземлилось в лесополосе недалеко от аэродрома «Северный» в Заельцовском районе. Случилось ЧП около девяти часов вечера в четверг, 13 июля.
— Новосибирским следственным отделом на транспорте проводится доследственая проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба), — сообщили в Восточном межрегиональном СУ СКР на транспорте.
Известно, что самолет совершал частный полет. На борту были три человека: двоих доставили в больницу, третий от госпитализации отказался.
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