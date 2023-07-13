В Новосибирске жестко сел легкомоторный самолет: сообщают о пострадавших

В Новосибирске легкомоторный самолет совершил жесткую посадку.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирске легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Инцидент случился в четверг, 13 июля.
— Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в лесополосе Заельцовского района, недалеко от аэродрома «Северный». Предварительно, пострадал один человек, — сообщает телеграм-канал 112.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре и в Восточном межрегиональном Управлении СК на транспорте сообщили, что информация по данному факту уточняется.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
Позже в МЧС сообщили, что всего на борту находилось трое пассажиров. Двоих доставили в больницу с различными травмами, третьему госпитализация не понадобилась.
Сейчас на место ЧП выехал транспортный прокурор.
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