При жесткой посадке самолета в Новосибирске пострадали три человека

Двух пострадавших доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС прокомментировали жесткую посадку легкомоторного самолета недалеко от аэропорта «Северный» в Заельцовском районе Новосибирска. Напомним, ЧП случилось вечером в четверг, 13 июля.

— Сообщение о происшествии поступило в 21:10 местного времени. Частный легкомоторный самолет cessna совершил жесткую посадку в лесном массиве недалеко от аэропорта, — пояснили в областном МЧС. — На борту находились три человека, двоих госпитализировали.

На место ЧП также выехала транспортная прокуратура.

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