Появились фото с места падения легкомоторного самолета в Новосибирске

Самолет приземлился на нос, задев деревья. Фото: ГУ МЧС по НСО

В областном МЧС опубликовали фотографии с места падения легкомоторного самолета в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось вечером в четверг, 13 июля. Борт совершил жесткую посадку в лесополосе недалеко от аэродрома «Северный».

В салоне было три человека. Фото: ГУ МЧС по НСО

— На борту находилось 3 человека, из них двое госпитализированы, третий от госпитализации отказался, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Двоих человек госпитализировали. Фото: ГУ МЧС по НСО

На кадрах с места ЧП видно, что самолет приземлился носом вниз, задев стоящие рядом деревья.

Сейчас на место ЧП выехал транспортный прокурор.

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