В МЧС показали видео с места падения самолета в Новосибирске

В МЧС опубликовали видео с места падения легкомоторного самолета в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС по НСО
В МЧС опубликовали видео с места падения легкомоторного самолета в Новосибирске. ЧП случилось вечером в четверг, 13 июля: воздушное судно приземлилось недалеко от аэропорта «Северный».
В результате жесткой посадки пострадали три человека. Двоих доставили в больницу, один от госпитализации отказался.
В транспортной прокуратуре сообщили, что у самолета поврежден планер, шасси и кабина. Ведомство проводит проверку по данному факту.
На кадрах ролика, опубликованного МЧС, видно, что самолет приземлился на нос, задев деревья.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске жестко сел легкомоторный самолет: сообщают о пострадавших
В Новосибирске рядом с аэродромом жестко сел легкомоторный самолет (подробнее).
При жесткой посадке самолета в Новосибирске пострадали три человека
Их доставили в больницу (подробнее).
Появились фото с места падения легкомоторного самолета в Новосибирске
В ЧП пострадали два человека (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер