В МЧС показали видео с места падения самолета в Новосибирске

В МЧС опубликовали видео с места падения легкомоторного самолета в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС по НСО

В МЧС опубликовали видео с места падения легкомоторного самолета в Новосибирске. ЧП случилось вечером в четверг, 13 июля: воздушное судно приземлилось недалеко от аэропорта «Северный».

В результате жесткой посадки пострадали три человека. Двоих доставили в больницу, один от госпитализации отказался.

В транспортной прокуратуре сообщили, что у самолета поврежден планер, шасси и кабина. Ведомство проводит проверку по данному факту.

На кадрах ролика, опубликованного МЧС, видно, что самолет приземлился на нос, задев деревья.

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