«Трудится 4 часа в день»: стало известно, где работает экс-депутат, сбивший мальчика в Татарске

Экс-депутат, сбивший мальчика в Татарске, работает на заводе. Фото: стоп-кадр / личный архив.

Бывший депутат Сергей Мамонтов, сбивший ребенка в Татарске, теперь работает на заводе. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

– Работает прорабом на заводе. Смена – 4 часа в день. 1903 рубля отчисляет государству, – уточнил источник КП-Новосибирск.

Ранее сообщалось, что Мамонтова приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Также его лишили мандата, а еще водительских прав на 1,5 года. Помимо этого, он выплатил матери пострадавшего мальчика миллион рублей. Это еще не все траты, если ребенку будет требоваться лечение, Мамонтов будет его оплачивать.

Напомним, резонансная авария произошла 30 октября 2022 года. В тот день депутат Мамонтов наехал на 6-летнего ребенка. После чего вышел из авто, поохал над скрюченным от боли ребенком, а затем сел в машину и уехал с места ДТП.

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