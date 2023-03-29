«Слава Богу, все закончилось»: реакция мамы мальчика, сбитого депутатом в Татарске, на новый приговор

Депутату вменили 10 месяцев исправительных работ. Фото: соцсети/ https://ideputat.er.ru.

Мировой суд города Татарска поставил точку в деле экс-депутата Сергея Мамонтова, сбившего 6-летнего мальчика.

Напомним, ребенок вышел из дома, чтобы найти убежавшую из квартиры кошку. В этот момент иномарка Toyota RAV завернула во двор и буквально подмяла мальчика под себя. За рулем был Мамонтов: он остановил машину, вышел к ребенку на несколько секунд, посмотрел на него и оставил лежать на асфальте. Уехал, так и не вызвав «Скорую». Правда, спустя два часа сам сдался полицейским, которые в тот момент отсматривали камеры видеонаблюдения и вычислили его авто.

Мальчик чудом выжил: отделался ушибами, сотрясением и переломом седалищной кости. Только это спасло Мамонтова от тяжкой уголовной статьи.

Депутата лишили мандата, а также водительских прав на 1,5 года. Кроме того, он выплатил семье компенсацию – миллион рублей. Также Мамонтов оплатил лечение мальчика и пообещал, что если в будущем из-за травмы будут проблемы со здоровьем, будет оплачивать лечение. Но и это ещё не все траты:

- После аварии сын проходил лечение в санатории по полису ОМС. После этого наша страховая компания подавала в суд на депутата, взыскала с него стоимость этого лечения. О какой сумме идет речь, я не знаю, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама мальчика.

Сначала дело в отношении Мамонтова, который пытался все урегулировать деньгами, было прекращено, привлекать к уголовной ответственности его не стали. Однако прокуратура обжаловала это решение, и в итоге мировой суд признал депутата виновным по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Ведь по сути он бросил беспомощного ребёнка на дороге.

- Ему назначено наказание - 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы, – пояснили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Приговор Мамонтов может обжаловать.

- В январе Сергей Мамонтов ушел на пенсию (до этого он возглавлял одно из предприятий – прим. авт.). Где пройдут его исправительные работы, официально пока не объявили, - добавила в разговоре с КП-Новосибирск Светлана.

Сама мама мальчика решением суда довольна:

- Я с самого начала говорила, что для меня главное, чтобы все было по закону. Слава Богу, что для нашей семьи все это закончилось, больше не нужно ездить на заседания. И мой сын здоров, он вернулся в детский сад, - сказала КП-Новосибирск Светлана.

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