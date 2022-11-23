Мама сбитого мальчика объяснила, почему взяла от депутата миллион рублей

Мама сбитого депутатом ребенка в Татарске приняла компенсацию в миллион рублей. Фото: ideputat.er.ru / Минздрав НСО.
Мама 6-летнего ребенка, который получил травмы после аварии, приняла миллион рублей компенсации от экс-депутата, переехавшего ее сына. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.
Ждать суда семья не могла: врач рекомендовал мальчику с сотрясением и закрытым переломом седалищной кости пройти курс восстановления в санатории через месяц после аварии. Деньги нужны были срочно.
– Полторы недели назад мы сошлись на сумме морального ущерба в 500 тысяч. Добавились расходы на лечение и санаторий. Тогда я заявила сумму в иске больше, в итоге мы сошлись на миллионе рублей. Он выплатил иск до суда, выполнил все мои условия, – сообщила КП-Новосибирск мама сбитого мальчика Светлана.
Напомним, у бывшего депутата Татарского района Сергея Мамонтова после аварии забрали мандат, водительские права, а также лишили членства в партии. Его ждет суд по уголовной статье об оставлении ребенка в опасности, так как он сбежал с места ДТП.
Ранее юрист рассказал, поможет ли компенсация смягчить приговор Сергею Мамонтову. Несмотря на то, что он возместил моральный ущерб и заплатил за лечение с реабилитацией, суд все же будет. Однако этот поступок могут учесть при вынесении приговора.
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