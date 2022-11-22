Сбивший 6-летнего мальчика в Татарске депутат выплатил компенсацию в 1 миллион рублей

Сбивший в Татарске 6-летнего мальчика депутат выплатил его матери компенсацию в 1 миллион рублей. Фото: соцсети/ https://ideputat.er.ru.

Сбивший в Татарске 6-летнего мальчика депутат выплатил его матери компенсацию в 1 миллион рублей. Напомним, история случилась в конце октября этого года: Сергей Мамонтов сбил ребенка и скрылся с места ДТП. К счастью, мальчик выжил, но получил сотрясение, перелом седалищной кости и ушибы. А виновник аварии вскоре сам сдался в полицию.

На него составили протокол за оставление водителем места ДТП по статье 12.27 КоАП РФ. Суд отправил его под арест на 11 суток. А позже Мамонтову удалось договориться с мамой мальчика о компенсации морального ущерба. Как сообщает издание «Ъ-Сибирь», он выплатил женщине миллион рублей, а она написала заявление, что не имеет к нему претензий.

Как ранее рассказывала КП-Новосибирск сама мама пострадавшего 6-летнего Богдана, деньги пойдут на лечение мальчика и на его последующую реабилитацию в санатории.

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