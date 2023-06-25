В Новосибирске организаторы VK fest прокомментировали новость о фанате, прокусившем руку девушки из-за кепки OG Buda

Фанат подарил рэперу дорогие очки.
Фото: Данила ШУЛЯК
В Новосибирске организаторы VK Fest опровергли пост фанатов скандального рэпера OG Buda о конфликте на концерте из-за кепки кумира. Информация появилась в группе BOGEMA «ВКонтакте».
— На «ВК Фесте» в Новосибирске неадекватный фаната Оуджи Буды прокусил руки девушке, чтобы забрать у нее кепку, которую Гриша кинул в толпу. Отвоевав кепку, парень сделал в ней фотографию и отправил её дальше по рукам фанатов, — написал анонимный автор.
В пресс-службе VK Fest в Новосибирске не подтвердили инцидент, назвав это «вбросом». Корреспондент КП-Новосибирск был на концерте и также не подтвердил конфликт. Он рассказал, что один фанат подарил артисту очки Gucci, другие дарили рисунки и кидали на сцену презервативы.
Во время выступления Басты одному из зрителей стало плохо — известный рэпер остановил концерт и кинул воды фанату.
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