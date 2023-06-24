«Скинул пару бутылок воды»: в Новосибирске Баста остановил выступление из-за посетителя, которому стало плохо

Одному из посетителей стало плохо во время выступления Басты. Фото: стоп-кадр из видео Артема МАХУТОВА

На VK Fest в Новосибирске 24 июня одному из посетителей стало плохо во время выступления Басты. Рэпер остановил концерт, рассказала КП-Новосибирск одна из участниц фестиваля.

− Вызвали скорую, Баста скинул пару бутылок воды. Остановил концерт, − рассказала местная жительница.

Информации о состоянии посетителя на данный момент нет.

К слову, сегодня во время фестиваля нескольким участникам стало плохо в толпе. Им потребовалась помощь медиков, которые дежурили на территории в машинах скорых.

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