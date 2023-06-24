Нескольким участникам VK Fest в Новосибирске стало плохо в толпе

Помощь всем оказали медики, которые дежурят на территории в машинах скорых. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Во время VK Fest в Новосибирске, который проходит 24 июня, нескольким участникам стало плохо в толпе. Об этом сообщили журналисты КП-Новосибирск, работающие на площадке.

Помощь всем оказали медики, которые дежурят на территории в машинах скорых.

− Двум девушкам – 19 и 20 лет, стало плохо в толпе. В скорой их осмотрели. В итоге отпустили, сказали попить кофе, − рассказал журналист КП-Новосибирск.

Спустя некоторое время в карету скорой помощи отвели еще троих человек. Говорят, что ребятам стало плохо из-за слишком громкого звука, исходящего из колонок.

О том, как проходит VK Fest в Новосибирске, вы можете узнать из нашей прямой онлайн-трансляции.

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