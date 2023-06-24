VK Fest в Новосибирске 24 июня 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Фестиваль начнется в 16.00.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
VK Fest в Новосибирске 24 июня 2023 года - одно из самых ожидаемых событий этого лета. Впервые фестиваль пройдет в Сибири: все билеты уже раскуплены. Онлайн-трансляция VK Fest начнется в 16.00.
Участников VK Fest ждут выступления знаменитостей - Басты, KARA KROSS, Seville (Artik & Asti). А еще для гостей проведут множество мастер-классов - к примеру, можно будет создать свой собственный парфюм или нарисовать картину. И даже побывать на площадке для поклонииков книг о Гарии Поттере и поиграть в квиддич.
Уважаемые читатели! Вы можете присоединиться к нашей трансляции: свои фото и видео присылайте на Whats App: тел. 8-913-068-56-72.
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