Фестиваль собрал более 15 тысяч участников. Фото: Евгений КОЧКИН

VK Fest в Новосибирске 24 июня 2023 года завершился. Фестиваль проходил в парке «Арена» у нового ЛДС и собрал более 15 тысяч человек. Такой масштаб не может не впечатлять! Делимся фото и видео с крупнейшего «опен эйра» июня.

Фестиваль традиционно начался с гигантской очереди. Все участники проходили через металлоискатели – их проверяли на наличие опасных предметов.

Посетители проходили через арки металлодетекторов. Фото: Никита МАНЬКО

Перед началом концерта все желающие могли поучаствовать в различных активностях на свежем воздухе. Там были и конкурсы, и танцы, и увлекательные эксперименты от студентов местных ВУЗов.

Посетителей встречал забавный зеленый динозавр. А еще – милый робопес, выполняющий различные команды.

Новосибирцев и гостей города встречал забавный динозавр. Фото: Никита МАНЬКО

Украшением фестиваля стали девушки-косплеерши. Они пришли на праздник в ярких нарядах. Одна из красоток превратилась в Эльзу из мультфильма «Холодное сердце».

Посмотрите, какие яркие девчонки! Фото: Никита МАНЬКО

Ведущим фестиваля был блогер Дмитрий Масленников.

Фестиваль вел блогер Дмитрий Масленников. Фото: Вера ИВАНОВА

Первым на сцену вышел Эльдар Джарахов, один из исполнителей хита «Я в моменте».

На сцене Эльдар Джарахов. Фото: Александр КАРПОВ

Народу на VK Fest – яблоку негде упасть. Среди посетителей – не только подростки, но и взрослые люди.

Народу на VK Fest – яблоку негде упасть. Фото: Евгений КОЧКИН

После Джарахова на сцену выходили GSPD, KARA KROSS, OG Buda и Feduk. В парней бросали презервативы и мягкие игрушки.

По всей видимости, молодежь выражает таким образом любовь к кумирам. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Знаменитости получили от поклонников подарки – так, рэперу OG Buda вручили очки «Гуччи».

Рэперу OG Buda фанат подарил очки «Гуччи». Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Девчонки успевали позировать, несмотря на давку.

Девочки такие девочки - всегда найдут время на позирование. Фото: Вера ИВАНОВА

Кстати, нескольким участникам фестиваля стало плохо в толпе. Им понадобилась помощь медиков. Организаторы бесплатно раздавали посетителям бутылки с водой.

На фестивале дежурили скорые. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Не все хотели стоять в толпе − кто-то предпочел разместиться на траве. Люди наслаждались происходящим вокруг.

Некоторые предпочли расположиться на траве. Фото: Данила ШУЛЯК

Красотка Севиль из группы Artik & Asti для вас. Она исполнила несколько хитов.

Для участников спела красотка Севиль. Фото: Вера ИВАНОВА

Также перед новосибирцами и гостями города выступил Баста. Исполнителя ждали многие. Его «Медлячок» стал яркой точкой вечера.

Исполнитель Баста для вас. Фото: Евгений КОЧКИН

После концерта серьезной давки не было. Единственное, одна из участниц фестиваля пожаловалась на пыль, которая поднялась в воздух на поле перед сценой.

В целом VK Fest прошел без происшествий. Спасибо, что были с нами!

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