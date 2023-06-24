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Общество24 июня 2023 19:52

Яркие косплеерши, умный робопес и засыпанная презервативами сцена: рассказываем, как прошел VK Fest в Новосибирске

Рассказываем, как прошел VK Fest в Новосибирске 24 июня 2023 года
Анастасия ХРОМЫХ
Фестиваль собрал более 15 тысяч участников.

Фестиваль собрал более 15 тысяч участников.

Фото: Евгений КОЧКИН

VK Fest в Новосибирске 24 июня 2023 года завершился. Фестиваль проходил в парке «Арена» у нового ЛДС и собрал более 15 тысяч человек. Такой масштаб не может не впечатлять! Делимся фото и видео с крупнейшего «опен эйра» июня.

Фестиваль традиционно начался с гигантской очереди. Все участники проходили через металлоискатели – их проверяли на наличие опасных предметов.

Посетители проходили через арки металлодетекторов.

Посетители проходили через арки металлодетекторов.

Фото: Никита МАНЬКО

Перед началом концерта все желающие могли поучаствовать в различных активностях на свежем воздухе. Там были и конкурсы, и танцы, и увлекательные эксперименты от студентов местных ВУЗов.

Посетителей встречал забавный зеленый динозавр. А еще – милый робопес, выполняющий различные команды.

Новосибирцев и гостей города встречал забавный динозавр.

Новосибирцев и гостей города встречал забавный динозавр.

Фото: Никита МАНЬКО

Украшением фестиваля стали девушки-косплеерши. Они пришли на праздник в ярких нарядах. Одна из красоток превратилась в Эльзу из мультфильма «Холодное сердце».

Посмотрите, какие яркие девчонки!

Посмотрите, какие яркие девчонки!

Фото: Никита МАНЬКО

Ведущим фестиваля был блогер Дмитрий Масленников.

Фестиваль вел блогер Дмитрий Масленников. Фото: Вера ИВАНОВА

Фестиваль вел блогер Дмитрий Масленников. Фото: Вера ИВАНОВА

Первым на сцену вышел Эльдар Джарахов, один из исполнителей хита «Я в моменте».

На сцене Эльдар Джарахов.

На сцене Эльдар Джарахов.

Фото: Александр КАРПОВ

Народу на VK Fest – яблоку негде упасть. Среди посетителей – не только подростки, но и взрослые люди.

Народу на VK Fest – яблоку негде упасть.

Народу на VK Fest – яблоку негде упасть.

Фото: Евгений КОЧКИН

После Джарахова на сцену выходили GSPD, KARA KROSS, OG Buda и Feduk. В парней бросали презервативы и мягкие игрушки.

По всей видимости, молодежь выражает таким образом любовь к кумирам.

По всей видимости, молодежь выражает таким образом любовь к кумирам.

Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Знаменитости получили от поклонников подарки – так, рэперу OG Buda вручили очки «Гуччи».

Рэперу OG Buda фанат подарил очки «Гуччи».

Рэперу OG Buda фанат подарил очки «Гуччи».

Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Девчонки успевали позировать, несмотря на давку.

Девочки такие девочки - всегда найдут время на позирование. Фото: Вера ИВАНОВА

Девочки такие девочки - всегда найдут время на позирование. Фото: Вера ИВАНОВА

Кстати, нескольким участникам фестиваля стало плохо в толпе. Им понадобилась помощь медиков. Организаторы бесплатно раздавали посетителям бутылки с водой.

На фестивале дежурили скорые.

На фестивале дежурили скорые.

Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Не все хотели стоять в толпе − кто-то предпочел разместиться на траве. Люди наслаждались происходящим вокруг.

Некоторые предпочли расположиться на траве.

Некоторые предпочли расположиться на траве.

Фото: Данила ШУЛЯК

Красотка Севиль из группы Artik & Asti для вас. Она исполнила несколько хитов.

Для участников спела красотка Севиль. Фото: Вера ИВАНОВА

Для участников спела красотка Севиль. Фото: Вера ИВАНОВА

Также перед новосибирцами и гостями города выступил Баста. Исполнителя ждали многие. Его «Медлячок» стал яркой точкой вечера.

Исполнитель Баста для вас.

Исполнитель Баста для вас.

Фото: Евгений КОЧКИН

После концерта серьезной давки не было. Единственное, одна из участниц фестиваля пожаловалась на пыль, которая поднялась в воздух на поле перед сценой.

В целом VK Fest прошел без происшествий. Спасибо, что были с нами!

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