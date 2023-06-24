Фестиваль собрал более 15 тысяч участников.
Фото: Евгений КОЧКИН
VK Fest в Новосибирске 24 июня 2023 года завершился. Фестиваль проходил в парке «Арена» у нового ЛДС и собрал более 15 тысяч человек. Такой масштаб не может не впечатлять! Делимся фото и видео с крупнейшего «опен эйра» июня.
Фестиваль традиционно начался с гигантской очереди. Все участники проходили через металлоискатели – их проверяли на наличие опасных предметов.
Посетители проходили через арки металлодетекторов.
Фото: Никита МАНЬКО
Перед началом концерта все желающие могли поучаствовать в различных активностях на свежем воздухе. Там были и конкурсы, и танцы, и увлекательные эксперименты от студентов местных ВУЗов.
Посетителей встречал забавный зеленый динозавр. А еще – милый робопес, выполняющий различные команды.
Новосибирцев и гостей города встречал забавный динозавр.
Фото: Никита МАНЬКО
Украшением фестиваля стали девушки-косплеерши. Они пришли на праздник в ярких нарядах. Одна из красоток превратилась в Эльзу из мультфильма «Холодное сердце».
Посмотрите, какие яркие девчонки!
Фото: Никита МАНЬКО
Ведущим фестиваля был блогер Дмитрий Масленников.
Фестиваль вел блогер Дмитрий Масленников. Фото: Вера ИВАНОВА
Первым на сцену вышел Эльдар Джарахов, один из исполнителей хита «Я в моменте».
На сцене Эльдар Джарахов.
Фото: Александр КАРПОВ
Народу на VK Fest – яблоку негде упасть. Среди посетителей – не только подростки, но и взрослые люди.
Народу на VK Fest – яблоку негде упасть.
Фото: Евгений КОЧКИН
После Джарахова на сцену выходили GSPD, KARA KROSS, OG Buda и Feduk. В парней бросали презервативы и мягкие игрушки.
По всей видимости, молодежь выражает таким образом любовь к кумирам.
Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА
Знаменитости получили от поклонников подарки – так, рэперу OG Buda вручили очки «Гуччи».
Рэперу OG Buda фанат подарил очки «Гуччи».
Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА
Девчонки успевали позировать, несмотря на давку.
Девочки такие девочки - всегда найдут время на позирование. Фото: Вера ИВАНОВА
Кстати, нескольким участникам фестиваля стало плохо в толпе. Им понадобилась помощь медиков. Организаторы бесплатно раздавали посетителям бутылки с водой.
На фестивале дежурили скорые.
Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА
Не все хотели стоять в толпе − кто-то предпочел разместиться на траве. Люди наслаждались происходящим вокруг.
Некоторые предпочли расположиться на траве.
Фото: Данила ШУЛЯК
Красотка Севиль из группы Artik & Asti для вас. Она исполнила несколько хитов.
Для участников спела красотка Севиль. Фото: Вера ИВАНОВА
Также перед новосибирцами и гостями города выступил Баста. Исполнителя ждали многие. Его «Медлячок» стал яркой точкой вечера.
Исполнитель Баста для вас.
Фото: Евгений КОЧКИН
После концерта серьезной давки не было. Единственное, одна из участниц фестиваля пожаловалась на пыль, которая поднялась в воздух на поле перед сценой.
В целом VK Fest прошел без происшествий. Спасибо, что были с нами!
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