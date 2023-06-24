Что произошло после VK Fest в Новосибирске

Вагоны в метро были переполнены. Фото: Анастасия Голованова.

VK Fest отгремел, а вместе с ним и первый день праздничных мероприятий, посвященных 130-летию Новосибирска. Серьезных заторов в этом году на городских улицах не наблюдалось: после 9 вечера сервис «2ГИС» стабильно показывал, что пробки на дорогах составляют 1 балл.

- Небольшие заторы были в центре города сразу после VK Fest, где-то часов в 10 вечера, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия Голованова, - но они быстро разрешились. А вот от парка «Арена» до метро была большая толкучка. В самом метро было очень много людей. Я даже не попала на первый поезд, так как все вагоны были заполнены. А когда уезжала, люди еще подходили и подходили.

На станции было много молодых девушек и парней. Фото: Анастасия Голованова.

Также Анастасия пожаловалась на пыль, которая поднялась на поле перед сценой после концерта. Зрители шли к метро не только по дороге, но и по песку, поэтому в воздухе образовалась плотная песчаная завеса.

- Было тяжело дышать, - призналась девушка.

У "Арены" поднялось облако пыли - было трудно дышать. Фото: Анастасия Голованова.

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