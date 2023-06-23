«Ты как? Освежился?»: новосибирец снял на видео плывущего по Оби лося

Лось вышел на берег и скрылся в лесу. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В окрестностях Новосибирска горожане сняли на видео плывущего по Оби молодого лося. Сохатый решил переплыть реку, но потом передумал – возможно, не рассчитал силы, – и поспешил вернуться в лес. Видео сняли на территории парка-отеля «Хвоя» сотрудники. И опубликовали в своем паблике ВКонтакте.

– Братишка лось решил переплыть Обь, но почему-то передумал. Привет, братан, ты как, освежился? – вопрошает за кадром мужчина, снимающий видео, а потом ласково продолжает: – Да ты мой хороший.

По интонации снимающего слышно, что он впечатлен грацией и статностью молодого животного.

В комментариях видео, которое было опубликовано в городских пабликах, подписчики отметили, что в этом году лоси стали чаще выходить к людям. С этим согласны и журналисты КП-Новосибирск. Так, 6 июня была опубликована заметка о спасении из колодца у стрелочного завода молодого лося, а 20 июня сразу две: первая о том, как сохатый чуть не угодил под колеса авто, перебегая улицу Балтийскую, – он поскользнулся. Вторая – лесной великан вышел к жилым домам в микрорайоне Чистая Слобода.

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