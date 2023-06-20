В Новосибирске лось чуть не угодил под колеса машин, поскользнувшись на асфальте

Лоси все чаще выходят из леса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На улице Балтийской лось, перебегая дорогу, поскользнулся и чуть не угодил под колеса машин. Видео с регистратора опубликовали в паблике «У нас на Шлюзе» ВКонтакте.
– Очень опасная ситуация на улице Балтийской произошла неделю назад. Лось, перебегающий дорогу, упал и чудом не угодил под колеса. Будьте осторожны, берегите себя и братьев наших меньших! – говорится в посте.
Подписчики отметили, что в этом году просто «лосиное нашествие» и недоумевали, почему они так часто выходят из леса. На это админы паблика пояснили, что путь исторической миграции сохатых пролегает из района Ключей к болотам между Шлюзом и Нижней Ельцовкой, поэтому их так часто можно увидеть на Бердском шоссе, Русской и Балтийской.
Сохатый поскользнулся, перебегая дорогу. Фото: скриношот видео "У нас на Шлюзе".
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